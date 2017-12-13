Президент Азербайджана: «США должны пересмотреть свое решение по Кудсу»

2017-12-13 16:49 | www.apa.az | 4

«Несмотря на принципы международного права и резолюции СБ ООН, признание президентом США Кудса столицей Израиля и его решение о переносе посольства в этот город вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Это решение может негативно сказаться на справедливом и всестороннем урегулировании палестино-израильского конфликта, привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке. Считаем, что США должны пересмотреть свое решение».

Как сообщает турецкое бюро АПА, об этом во время выступления на чрезвычайном саммите ОИС по вопросу Иерусалима (Кудса) в Стамбуле сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что Азербайджан последовательно поддерживает мирный путь решения палестино-израильского конфликта, решение на основе принципа двух государств вопроса Восточного Иерусалима в качестве столицы Палестины: «Несколько лет назад с целью оказания помощи Палестинскому государству Азербайджан организовал учредительную конференцию Исламской сети финансовой безопасности и донорскую конференцию для поддержки развития города Кудс (Иерусалим).

В июле 2017 года в Азербайджане была проведена международная конференция по вопросу Кудса с участием Комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, Координационного офиса ООН по гуманитарным вопросам, ОИС, различных неправительственных организаций и гражданского общества. На конференции было принято заявление, осуждающее оккупацию Восточного Иерусалима и ограничения на посещение верующими мечети Аль-Акса. Мы, как всегда, и сегодня рядом с палестинским народом. Азербайджан вносит большой вклад в дело исламской солидарности. Наша страна является активным членом Организации исламского сотрудничества. По инициативе Азербайджана были созданы Молодежный форум ОИС, Центр труда ОИС и Ассоциация журналистов стран-членов ОИС. В 2017 год в Азербайджане был объявлен «Годом исламской солидарности». Азербайджан в первых рядах стран, активно борющихся с исламофобией. В 2017 году в Азербайджане были проведены IV Игры исламской солидарности. Этот замечательный праздник спорта, дружбы и братства еще раз показал всему миру, что Ислам - это религия мира, милосердия и равенства. Еще одной возможностью для укрепления сотрудничества и взаимной поддержки станет предстоящая в Баку в этом месяце международная конференция, посвященная празднованию «Года исламской солидарности».

И.Алиев отметил, что этот саммит, который проводится по инициативе президента Турции, является очередным проявлением вклада Турции в дело исламской солидарности.