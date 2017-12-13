Артур Расизаде сократил число своих помощников

2017-12-13 11:36 | www.oxu.az | 4

Сократилось число помощников премьер-министра Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим премьер-министр Артур Расизаде подписал постановление о внесении изменений в «Штатное расписание структурных подразделений Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики».

Согласно изменениям, число помощников премьер-министра сокращено с 7 до 3.

Кроме того, число помощников первого вице-премьера увеличено до двух человек.

В раздел «Служба первого вице-премьера» штатного расписания добавлен штат 4 старших советников. В юридическом отделе Кабмина создан штат ведущих консультантов.

По изменению, в секторе по систематизации нормативно-правовых актов и архивной работе количество старших консультантов и консультантов увеличено с 1 до 2.

Э.Ш.

