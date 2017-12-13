Артур Расизаде сократил число своих помощников

2017-12-13 11:36 | www.oxu.az | 4
Сократилось число помощников премьер-министра Азербайджана.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим премьер-министр Артур Расизаде подписал постановление о внесении изменений в «Штатное расписание структурных подразделений Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики».
Согласно изменениям, число помощников премьер-министра сокращено с 7 до 3.
Кроме того, число помощников первого вице-премьера увеличено до двух человек.
В раздел «Служба первого вице-премьера» штатного расписания добавлен штат 4 старших советников. В юридическом отделе Кабмина создан штат ведущих консультантов.
По изменению, в секторе по систематизации нормативно-правовых актов и архивной работе количество старших консультантов и консультантов увеличено с 1 до 2.