Лавров не примет участие в заседании СБ ООН по КНДР

2017-12-13 16:23 | www.trend.az | 6

Глава МИД РФ Сергей Лавров не примет участие в министерском заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Корейском полуострове 15 декабря, Россия на нем будет представлена на уровне постпреда, заявил передает РИА Новости замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

Инициатором заседания является Япония, которая в декабре председательствует в Совете Безопасности. Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что во встрече СБ ООН по КНДР 15 декабря примет участие госсекретарь Рекс Тиллерсон.

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