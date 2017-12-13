Грузию признали лучшей страной года для съемок фильмов

2017-12-13 16:27 | www.trend.az | 5

Грузию признали лучшей страной года для съемок фильмов в ходе кинофестиваля Indywood Film Carnival в Индии, говорится в сообщении на сайте Национального центра кинематографии, передает Грузия Online.

Кинофестиваль Indywood Film Carnival уже три года является платформой для объединения представителей индийской и мировой киноиндустрии.

На мероприятии в категории "кинотуризм" Грузию признали лучшей страной года для съемок фильмов. Специальный сертификат вручили послу Грузии в Индии Арчилу Дзулиашвили.