Понятие «Вооруженные Силы» уточнено в новом законопроекте в соответствии с Конституцией

2017-12-13 17:14 | www.apa.az | 4

Исходя из последних изменений в Конституции, был разработан новый законопроект «О Вооруженных Силах Азербайджанской Республики», определяющий правовое регулирование.

В соответствии с Конституцией понятие «Вооруженные Силы» уточнено. Было отмечено, что Вооруженные силы состоят из азербайджанской армии и других вооруженных подразделений.

Как сообщает АПА, в 4 статье (Основные обязанности Вооруженных Сил) законопроекта говорится, что Вооруженные Силы участвуют в обеспечении политической стабильности, конституционного строя, общественного порядка и безопасности внутри страны.

Законопроект будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса 15 декабря.

Отметим, до сегодняшнего дня функцию по обеспечению политической стабильности, конституционного строя, общественного порядка и безопасности внутри страны наряду с другими структурами выполняли Внутренние Войска МВД. Так как Внутренние Войска также относятся к Вооруженным Силам, после внесения в Конституцию последних изменений статья «Вооруженные Силы участвуют в обеспечении политической стабильности, конституционного строя, общественного порядка и безопасности внутри страны» должна пониматься как функция Внутренних Войск.

В первую очередь следует отметить, что принятый в 1991 году и действующий в настоящее время закон «О Вооруженных силах Азербайджанской Республики» определял правовые основы не в целом Вооруженных Сил, а только ее части - азербайджанской армии.



В новом законопроекте впервые дается понятие о Вооруженных силах Азербайджанской Республики, его неотъемлемой части – азербайджанской армии и о других вооруженных соединениях Азербайджанской Республики.



Деятельность азербайджанской армии организуется Министерством обороны, под другими вооруженными соединениями подразумеваются обеспечивающие безопасность и национальные интересы страны, ведущие борьбу с терроризмом органы спецслужб, обеспечивающие защиту общественного порядка и общественную безопасность внутренние войска, обеспечивающие государственную охрану границ органы пограничной охраны, обеспечивающие гражданскую безопасность военные подразделения, а также другие структуры, обеспечивающие безопасность государственных объектов.

Законопроект регулирует вопросы назначения, управления и военного строительства ВС Азербайджана, а также определяет основные обязанности и правовые основы деятельности ВС.



В законопроекте определено, что точное число других вооруженных формирований будет установлено президентом Азербайджана.



В проекте перечислены задачи и основные обязанности, вопросы взаимодействия структур, входящих в состав ВС, управление и финансирование ВС, их материально-техническое обеспечение, а также определяются правовые основы ответственности личного состава ВС, вопросы, регулирующие деятельность ВС.



В свою очередь, деятельность структур, входящих в состав ВС, будут регулироваться в соответствии с новым законом «Об азербайджанской армии», законами «О разведке и контрразведке», «О Внутренних Войсках», «О пограничных службах» и другими военными законами.