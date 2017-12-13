Тяжелое ДТП в Геранбое, есть жертвы – ОБНОВЛЕНО

2017-12-13 11:44 | www.oxu.az | 3

Установлены личности жертв ДТП в Геранбое.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это водитель ВАЗ-2106 Эльчин Аскеров, его брат Турал Аскеров и еще один пассажир Кямиль Гахраманов.

По факту ведется расследование.

09:20

В Геранбое в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в селе Сафикурд крупнотоннажный грузовик столкнулся с ВАЗ-2106. В результате погибли находившиеся в автомобиле трое человек. На место происшествия прибыли спасатели МЧС, которые извлекли тела из автомобиля.

По факту ведется расследование.

Э.Ш.

