В Азербайджане появятся муниципальные такси

2017-12-13 11:56 | www.oxu.az | 3

Министерство налогов зарегистрировало «Службу такси муниципалитета Бакыханова Сабунчинского района».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, компания зарегистрирована по юридическому адресу: г. Баку, Сабунчинский район, поселок Бакыханова, улица Халилбея Хасмамедова, 7. Уставной капитал составляет 10 манатов, а ее законным представителем является Захид Закулла оглы Исмаилов.

Заместитель председателя муниципалитета Кенуль Насирова сообщила Report, что целью создания компании является увеличение бюджетных доходов органа местного самоуправления:

«Мы предприняли такую инициативу, чтобы увеличить доходы муниципалитета. Целью является поддержка занятости жителей поселка. Они будут обеспечены работой в службе такси».

Э.Ш.

