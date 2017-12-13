Железнодорожные грузоперевозчики Австрии и Турции подписали с Азербайджаном меморандум (ФОТО)

2017-12-13 16:35 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Представители ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), компании Rail Cargo Austria и компании-грузоперевозчика "Государственных железных дорог Турции" подписали в Баку меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении ЗАО, распространенном в среду.

Как отмечается в сообщении, в АЖД состоялась трехсторонняя встреча с делегациями, возглавляемыми членом правления австрийской компании Rail Cargo Austria Эриком Регтером и гендиректором по грузоперевозкам Государственных железных дорог Турции Вейси Куртом.

"Председатель АЖД Джавид Гурбанов проинформировал стороны о транспортно-логистическом потенциале Азербайджана, Транскаспийском международном транспортном маршруте, транспортных коридорах "Север-Юг" и "Юг-Запад", а также о недавно введенной в строй железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая соединит Азию с Европой", - говорится в сообщении.

Затем были обсуждены вопросы развития сотрудничества.