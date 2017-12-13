Организация Исламского Сотрудничества признала Восточный Иерусалим столицей Палестины - ДЕКЛАРАЦИЯ

2017-12-13 17:15 | www.apa.az | 5

На проходящем в Стамбуле экстренном заседании Организации Исламского Сотрудничества была принята итоговая Декларация.

Как сообщает АПА, в подписанной участниками саммита Декларации отмечается, что ОИС объявляет Восточный Кудс (Иерусалим) столицей Палестины, и призывает страны мира находящийся под оккупацией Восточный Кудс признать в качестве столицы государства Палестины: «Если США не отзовут незаконное решение, то они будут нести ответственность за его последствия. Решение США означает попирание прав палестинского народа.Эта страна должна прекратить посредническую роль в палестино-израильском конфликте».

В документе отмечается, что одностороннее решение США о признании Иерусалима столицей Палестины расценивается как оправдание проведенной Израилем в 1967 году расовой дискриминации и этнической чистки на оккупированных палестинских землях, включая Восточный Кудс.

В Декларации подчеркивается, что Совет Безопасности ООН должен проработать документ в связи со статусом Восточного Кудса.

Отметим, что на проходящем в Турции саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.