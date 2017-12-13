Джанет Йеллен повысит ставку и покинет пост - АНАЛИТИКА

2017-12-13 17:15 | www.apa.az | 4

Теперь рынок почти на 100% уверен, что Федеральная резервная система сегодня повысит ставку на 25 базисных пунктов, чтобы вывести ее на уровень 1,25-1,50%. Назначение Джерома Пауэлла главой ФРС не повлияет на это решение, так как он станет председателем только в феврале следующего года. К тому же, Д.Пауэлл никогда не расходился во взглядах с ФРС, поэтому в значительной степени его рассматривают как человека, который способен обеспечить стабильность. Похоже, что так и будет, если не будет сюрпризов.

Считается, что Д.Пауэлл выступает за частичное дерегулирование ряда строгих правил, вступивших в силу после финансового кризиса 2008-2009 гг. Кроме того, он ранее был частным инвестиционным банкиром, что сильно отличает его от Джанет Йеллен и ее предшественника Бена Бернанке, которые ранее работали в сфере образования. Тот момент, когда Д.Пауэлл, скорее всего, поведет себя иначе, чем его предшественники, настанет, либо если США войдут в состояние рецессии, либо если инфляция и рост окажутся выше, чем ожидалось. Пока не ясно, как он будет руководить в случае нового кризиса.

На сегодняшнем же заседании ФРС не произойдет практически ничего, что способно удивить рынок. Рост ставки вполне ожидаем, а в феврале следующего года руководство ФРС сменится - некоторые члены Совета управляющих ФРС уходят в отставку. Так что все, что Д.Йеллен скажет на своей последней пресс-конференции в качестве председателя ФРС будет воспринято как подведение итогов, а не как что-то, оказывающее непосредственное влияние на характер поведения ФРС в 2018 году.

ФРС просто реагирует на экономические данные - если посмотреть на финансовое положение, то становится ясно, что оно стало намного лучше, поскольку ФРС многократно повышала ставки - так что на самом деле ФРС не ужесточает политику в полном смысле этого слова. Таким образом, по мнению трейдеров, принятое на этой неделе решение не может привести к каким-либо прямым последствиям для цен на товары или нефть.