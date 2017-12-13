Нужно ли прививаться от гриппа?

2017-12-13 12:05 | www.oxu.az | 3

Как известно, в Азербайджане, в отличие от Турции и России, вакцинация от гриппа не проводится на государственном уровне. Поэтому в поликлиниках нет прививок от гриппа. Чтобы привить своего ребенка, надо обратиться в частную клинику.

Как сообщил Oxu.Az главный педиатр Министерства здравоохранения Насиб Гулиев, во многих странах вакцинация от гриппа – профилактическое мероприятие:

«Проблемы с гриппом есть во всем мире. Невозможно создать постоянный иммунитет от гриппа. Из-за этого люди должны каждый год проходить вакцинацию. Но прививка от гриппа не решает проблему, ведь вирусы стремительно мутируют. Поэтому каждый год надо применять новый вид прививки».

По этой причине, отметил Насиб Гулиев, Азербайджан не может ввести массовую вакцинацию от гриппа на государственном уровне.

«Другая проблема заключается в том, что существуют сотни штаммов гриппа, парагриппа и вирусов. Но существующие прививки применяются против 2-3 штаммов гриппа - a, b, c. Невозможно предугадать, какой вид гриппа будет в этом году – реновирус, аденовирус, парагрипп или грипп. Прививки применяются только против упомянутых нами классических штаммов.

Поэтому во многих странах вакцинация против гриппа не применяется по государственной линии. Любой человек может индивидуально сделать себе прививку в больнице. Планируя поездку в зарубежную страну, можно заранее узнать, какой штамм гриппа активен там, чтобы сделать себе прививку и уберечься от неприятностей», - отметил Н.Гулиев.

Профессор также отметил, что прививку от гриппа можно сделать в любом возрасте:

«Обычно вакцинацию проводят после 6 месяцев, 1 года. В течение 5-6 месяцев у детей бывает врожденный иммунитет».

Профессор также сказал, что в настоящее время технология вакцинации в мире очень развита, поэтому противопоказаний против нее нет.

«Однако вакцинация не применяется в некоторых случаях, например, при онкологических заболеваниях, приобретенном иммунодефиците, открытой форме туберкулеза», - отметил Н.Гулиев.

Э.Ш.

