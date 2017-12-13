Узбекистан принял участие в заседании Совета TIFA

2017-12-13 16:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра внешней торговли Сахибом Саифназаровым приняла участие в заседании Совета Рамочного соглашения по торговле и инвестициям США-Центральная Азия (TIFA).

Как сообщает в среду пресс-служба министерства внешней торговли Узбекистана, заседание прошла в Алматы (Казахстан).

Участники совета обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли и инвестиций между странами Центральной Азии и США.

Стороны обсудили вопросы расширения торговли и создания благоприятной среды для привлечения инвестиций с целью дальнейшего облегчения условий для бизнеса.

Кроме того, состоялись заседания рабочих групп по таможне, стандартам, санитарным и фитосанитарным мерам на уровне экспертов, в ходе которых подведены итоги ранее организованных заседаний рабочих групп.