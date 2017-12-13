США снова подтвердили приверженность выполнению соглашения по Ирану

2017-12-13 16:45 | www.trend.az | 4

США подтвердили свою приверженность выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по проблеме иранского атома, заявил РИА Новости заместитель постпреда РФ при международных организациях в Вене Алексей Карпов.

В среду в австрийской столице прошло очередное заседание комиссии по контролю реализации СВПД. Американскую делегацию на встрече возглавлял заместитель госсекретаря Томас Шеннон.

"Со стороны американцев прозвучало, что они остаются в договорённости, что очень важно. Что они продолжат выполнять обязательства, взятые в рамках СВПД", — сказал Карпов по итогам заседания.