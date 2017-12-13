Число помощников премьер-министра уменьшилось

2017-12-13 17:45 | www.apa.az | 4

Число помощников премьер-министра Артура Раси-заде уменьшилось.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в решении Кабинета Министров от 24 ноября 2017 года о внесении изменения в «Штатное расписание структуры Аппарата Кабинета Министров Азербайджанской Республики».

Число помощников премьер-министра с 7 человек уменьшилось до 3.

Число помощников заместителя премьер-министра же было увеличено до 2 человек. До сегодняшнего дня у заместителя премьер-министра был один помощник.