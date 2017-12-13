Готовится документ о пересадке органов умерших людей

2017-12-13 12:25 | www.oxu.az | 3

«В этом году в Центральной больнице Нефтяников 76 больным была пересажена почка, 9 – печень».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на пресс-конференции сказал заведующий отделением хирургии и трансплантации органов Центральной больницы нефтяников Мирджалал Кязыми.

По его словам, 22 % прооперированных – дети:

«Самому младшему из них 5 лет. В этом году не было смертельных случаев после операций. К сожалению, количество больных растет, а количество доноров мало и обратно пропорционально. Самый распространенный путь пополнения донорского банка – органы умерших людей».

М. Казыми отметил, что для больных, которые не нашли донора, была выполнена перекрестная трансплантация органов:

«То есть больные меняются между собой донорами в соответствии с группой крови. Это в основном охватывает больных со второй и третьей группами крови. В этом году такая операция проведена одной паре. Три пары готовятся к операции, наверно, в будущем году они тоже будут прооперированы».

Он добавил, что в настоящее время государством для нуждающихся больных готовится концепция по пересадке органов погибших людей.

Завотделом сообщил, что в Центральную больницу нефтяников для пересадки органов обратилось 9 больных из Грузии и 1 из России.

Э.Ш.

