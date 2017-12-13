Саудовский король призвал вернуть палестинцам право на столицу в Иерусалиме

2017-12-13 16:55 | www.trend.az | 4

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал к политическому решению всех конфликтов, включая палестинский, и возвращению палестинцам их законных прав, в том числе права на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

"Королевство призывает к поиску политических путей выхода из всех конфликтов в регионе, прежде всего палестинской проблемы, и возвращению палестинцам их законных прав, включая право на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме", — отметил король, выступая на открытии очередной сессии Консультативного совета (Меджлиса аш-Шура). Его выступление транслировал саудовский телеканал "Аль-Ихбария", передает РИА Новости.

Король осудил решение президента США Дональда Трампа объявить Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство из Тель-Авива и назвал его "серьезным попранием прав палестинского народа".