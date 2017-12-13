Из Йемена вывезли 30 россиян и граждан других стран

2017-12-13 16:58 | www.trend.az | 4

Спецбортом из Йемена накануне были вывезены 30 россиян и граждане других стран, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Ранее она сообщала, что Россия приняла решение о временной приостановке дипломатического присутствия в Йемене, все сотрудники посольства покинули страну.

"Этим же бортом из Йемена было вывезено 30 граждан Российской Федерации и ряда других государств, пожелавших покинуть зону продолжающегося в Йемене вооруженного конфликта", — сказала российский дипломат в ходе брифинга.