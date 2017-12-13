Важное решение для обучающихся за рубежом граждан

2017-12-13 12:50 | www.oxu.az | 3

Во время внутригосударственных переводов на уровне бакалавриата и магистратуры будут учитываться баллы, набранные на вступительных экзаменах. Не допускается перевод в отечественные вузы студентов, обучающихся за рубежом заочно.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это отражено в «Правилах перевода, восстановления и получения академического отпуска получающих базовое медицинское образование на уровнях бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений», утвержденных Коллегией Министерства образования 12 декабря.

Согласно правилам, смена специальности и (или) формы получения образования, перевод из одного вуза в другой осуществляется по окончании первого семестра. Во время перевода студентов-бакалавров из одного вуза в другой, либо перевода с одной специальности на другую, специальность, на которую был произведен трансферт, должна входить в ту же группу специальностей, утвержденную Государственным Экзаменационным Центром (ГЭЦ).

Перевод бакалавров, получающих медицинское образование, в другой вуз, изменение специальности и (или) формы получения образования может осуществляться при условии, что баллы, набранные студентом на вступительном экзамене не должны быть меньше минимального проходного балла соответствующей специальности этого года.

Перевод обучающихся в магистратуре студентов во время первого учебного года в другой вуз, изменение специальности и (или) формы получения образования может осуществляться при условии, что баллы, набранные студентом на вступительном экзамене не должны быть меньше минимального проходного балла соответствующей специальности этого года.

Э.Ш.

