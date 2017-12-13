Президент Ильхам Алиев: Разрушающая священные мечети Армения не может быть другом мусульманских стран

2017-12-13 17:10 | www.trend.az | 4

Баку /Trend/ - Мусульмане мира должны знать, что разрушающая священные мечети Армения не может быть другом мусульманских стран.

Об этом в среду, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на чрезвычайном саммите ОИС по вопросу Иерусалима в Стамбуле.

«Пользуясь возможностью, хотел бы выразить свою признательность ОИС, ее членам и мусульманским обществам мира за справедливую поддержку, оказанную Азербайджану в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Более 20 лет Армения оккупирует 20 процентов земель Азербайджана, включая Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов. Нагорный Карабах - исконная и историческая земля Азербайджана. В результате агрессии Армении более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Оккупированные территории подверглись полной этнической чистке и были разграблены», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Армения уничтожила все культурные памятники, включая мечети и исламские памятники.

«Наряду с этим Армения хочет наладить дружественные отношения с различными мусульманскими государствами. Это самое большое лицемерие. Мусульмане мира должны знать, что разрушающая священные мечети Армения не может быть другом мусульманских стран», - заявил глава государства.

Президент Азербайджана напомнил, что в 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий.

«Однако Армения отказывается их выполнять. Организация исламского сотрудничества и другие международные организации приняли аналогичные решения и резолюции. Азербайджан никогда не смирится с армянской оккупацией, урегулирование конфликта должно быть только и только в рамках международно признанных границ, территориальной целостности Азербайджана», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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