Ташкент остается самым крупным промышленным центром Узбекистана

2017-12-13 17:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В структуре выпуска промышленной продукции Узбекистан наибольший удельный вес за 11 месяцев текущего года приходится на предприятия Ташкента (19 процентов от общего объема) отмечается в данных Государственного комитета статистики Узбекистана.

За Ташкентом по вкладу в «промышленный котел» следуют Ташкентская (14,9 процента), Навоийская и Андижанская (каждая из них по 9,2 процента), Кашкадарьинская (7,7 процента) области.

За январь-ноябрь 2017 года предприятиями республики произведено промышленной продукции на 127,4 триллиона сумов, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 105,8 процента.

Наибольший объем продукции произведен предприятиями обрабатывающей промышленности, составив 78,3процента от общего объема. Значительный вклад в прирост производства внесли предприятия горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, удельный вес которых составил 12,4 процента от общего объема промышленности, темп роста к соответствующему периоду предыдущего года 111,1 процента.

Аналитики ведомства отмечают, что доля предприятий местного значения в общем объёме промышленного производства составила 52,7 процента.