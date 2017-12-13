Суд вынес решение по делу Федаи Лачын – ОБНОВЛЕНО

2017-12-13 13:00 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Насиминском районном суде состоялся судебный процесс по ходатайству об изменении меры пресечения на домашний арест для певицы Федаи Лачин, арестованной по обвинению в оказании помощи в бегстве заключенным из поезда специального назначения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова участвовала и сама Федая Лачын.

Суд не обеспечил ходатайство.

12:43

Сегодня в Насиминском районном суде начался судебный процесс по ходатайству об изменении меры пресечения на домашний арест для певицы Федаи Лачин, арестованной по обвинению в оказании помощи в бегстве заключенным из поезда специального назначения.

Как передает Oxu.Az, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова принимает участие и сама Ф.Лачын.

Напомним, 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекпер оглы Мамедов (1980 г.р.) и ранее не судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглы Агами (1989 г.р.) совершили побег.

Один из заключенных – Али Агами спустя несколько дней был задержан в Ширване. Э.Мамедов же был убит во время проведенной сотрудниками правоохранительных органов минувшей ночью спецоперации.

Несколько дней назад были задержаны 3 человека, обвиняемые в пособничестве побегу заключенных: Гаджиев Магомед Фамиль оглы, Гюнай Атакишиева и певица Федая Лачин. В отношении этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, в связи с произошедшим были арестованы и уволены несколько сотрудников Пенитенциарной службы.

Э.Ш.

