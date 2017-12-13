Звезды Беларуси и Азербайджана на одной сцене

2017-12-13 17:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 23 декабря состоится спектакль "Трубадур" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Эта опера входит в сокровищницу мирового оперного искусства, пользуется огромной популярностью среди меломанов и любителей оперы и каждый раз при показе собирает большую зрительскую аудиторию.

В целях усиления профессионального уровня спектакля руководством театра для участия в постановке приглашена известная оперная певица - народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси и международных конкурсов вокалистов Анастасия Москвина (партия Леоноры).

Для исполнения партии графа ди Луны приглашен солист Национальной оперы Мангейма (Германия), народный артист Азербайджана Авяз Абдуллаев.

Наряду с приглашенными вокалистами, в спектакле примут участие ведущие солисты театра - заслуженные артисты Азербайджана Фарид Алиев (партия Манрико), Акрам Поладов (партия Феррандо), Алиахмед Ибрагимов (партия Руиса), а также Нина Макарова (партия Азучены) и Сабина Ахмедова (партия Инес).