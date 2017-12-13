В Стамбуле начался Чрезвычайный саммит ОИС по Иерусалиму

2017-12-13 13:07 | www.oxu.az | 4

В среду, 13 декабря, в Стамбуле начался Чрезвычайный саммит ОИС по Иерусалиму.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на саммите обсуждается решение президента США Дональда Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля, ситуация, сложившаяся после принятия данного решения, и работа, которую ОИС проделает в связи с этим.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в саммите по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

В заседании принимают участие представители 48 из 57 стран-членов организации. Среди них эмир Катара шейх Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани, президент Ирана Хасан Роухани, глава Палестины Махмуд Аббас.

Э.Ш.

