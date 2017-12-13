Гидон Кремер: Музыкальные полотна Гара Гараева - шедевры искусства

2017-12-13 17:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, 14 декабря в 19.00, состоится одно из самых ожидаемых событий концертного сезона - творческий вечер, посвященный 70-летию выдающегося скрипача и музыкального деятеля современности Гидона Кремера, сообщает Trend Life.

В преддверии концерта представляем одно из его интервью, которое для нас особенно значимо. В нем Маэстро делится своими впечатлениями и размышлениями о творчестве выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, 100-летие которого будет праздноваться в рамках ЮНЕСКО в будущем году.



- Когда состоялось ваше первое знакомство с музыкой Гара Гараева?

- Знакомство с творчеством выдающегося симфониста, композитора-новатора Гараева у меня состоялось еще в конце 70-х годов прошлого века. Я всегда любил открывать для себя лучшее, новое в музыке, экспериментировать. В тот период я был в поисках музыки, которая удовлетворила бы мои требования. И вот мне попалось несколько его сочинений, созданных примерно в одно время, но разных по композиционным признакам.

Тогда я открыл для себя Скрипичный концерт Гара Гараева. Произведение привлекло мое внимание серьезным отношением к проблеме современной формы жанра: неформальным подходом, абсолютно нестандартным наполнением трехчастного цикла. У этого концерта весьма сложный, философски глубокий финал, выгодно отличающийся от традиционных легковесных концовок, снижающих ценность некоторых произведений данного жанра. Скрипичный концерт - это ошеломляющее по силе философского обобщения музыкальное полотно со своим направлением в музыке. Кроме того, в его произведениях прослеживается сильный интеллектуальный аспект. А сюита из балета "Тропою грома"? Даже самые требовательные музыканты считают ее изысканным творением композитора.

- А вторая ваша встреча с музыкой Гараева состоялась уже в Лондоне в Cadogan Hаll

- Лондонский концерт - возвращение и соприкосновение одновременно, будто и не было той долгой временной паузы со дня участия в ряде авторских вечеров Гараева. Спустя много лет, благодаря гараевской классике, я словно вернулся в молодые годы, когда у многих музыкантов формировался интерес к современной музыке. С тех пор мне довелось исполнить сотни сочинений, но уважение к выдающемуся Гараеву и радостное волнение от встречи с его партитурой всегда будут со мной...

- Кого напоминает вам музыка Гараева, его манера, почерк, заметно ли влияние школы Шостаковича?