Президент Ильхам Алиев: Решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля и перенос посольства в этот город вызывает большую обеспокоенность (версия 2)

2017-12-13 17:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Решение Президента США о признании Иерусалима столицей Израиля, противоречащее международному праву и резолюции Совета безопасности ООН, и перенос посольства США в этот город вызывают у нас большую обеспокоенность.

Об этом в среду, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на чрезвычайном саммите ОИС по вопросу Иерусалима в Стамбуле.

«Это решение может негативно отразиться на деле справедливого и всестороннего урегулирования палестино-израильского конфликта, привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке. Считаем, что США должны пересмотреть это решение», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан поддерживает последовательное урегулирование палестино-израильского конфликта мирным путем на основе принципа двух государств со столицей Государства Палестина в Восточном Иерусалиме.

«Несколько лет назад с целью оказания помощи Палестинскому государству Азербайджан провел донорскую конференцию в поддержку учредительной конференции Сети исламской финансовой безопасности и развития города Иерусалим. В июле 2017 года в Азербайджане при участии Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, офиса по координации гуманитарных вопросов ООН, ОИС и различных неправительственных организаций и организаций гражданского общества состоялась международная конференция, посвященная вопросу Иерусалима. На конференции была принята декларация, осуждающая оккупацию Восточного Иерусалима и ограничения, примененные к тем, кто совершает богослужение в мечети Аль-Акса. Как всегда, мы и сегодня также рядом с народом Палестины», - сказал Президент Азербайджана.

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