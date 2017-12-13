Разгромленное «Исламское государство» напало на Дамаск

2017-12-13 18:28 | www.apa.az | 5

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов со ссылкой на агентство Amaq.

По словам представителей ИГ, они захватили несколько ключевых позиций в районе. В ходе столкновений были убиты и ранены несколько сирийских военных.

Отметим, 11 декабря президент России Владимир Путин посетил военную базу в сирийском Хмеймиме, где приказал приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Он отметил, что Вооруженные силы России и армия Сирии за два с небольшим года «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов».

Путин тогда заявил, что если боевики «вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».