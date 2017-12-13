Эрдоган: Достаточно пройтись по Кудсу, чтобы понять, что он оккупирован

2017-12-13 13:20 | www.oxu.az | 3

"Достаточно пройтись по улицам этого древнего города, чтобы понять, что Кудс находится под оккупацией".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом во время выступления в Стамбуле на чрезвычайном саммите ОИС по вопросу Иерусалима сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что 6 декабря США, игнорируя международное право, признали Иерусалим (Кудс) столицей Израиля:

«Такое решение по этому городу не может иметь какой-либо силы. Согласно решению СБ ООН, в котором и США обладают правом вето, ни одна страна не может открывать посольство в Иерусалиме (Кудсе). Это незаконное решение США признал только Израиль, который оккупировал Кудс (Иерусалим). Исламские страны с самого начала открыто отвергли это решение. Мы объявили, что перед совестью, правом, нравственностью и историей это решение не имеет какой-либо силы. Это решение надо понимать, как наказание миролюбивых палестинцев. Если сравнивать территории Израиля и Палестины в 1947 году и сейчас, то мы ясно увидим, что Израиль – оккупант и террорист».

Э.Ш.

