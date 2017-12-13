Махмуд Аббас: Иерусалим будет столицей Палестины

2017-12-13 13:29 | www.oxu.az | 3

«Президент США Дональд Трамп хочет подарить Иерусалим Израилю».

Как сообщает Oxu.Az, об этом глава Палестины Махмуд Аббас заявил на начавшемся сегодня в Стамбуле чрезвычайном саммите стран-членов Организации исламского сотрудничества.

«Он ведет себя так, как будто дарит Израилю одну из провинций США. Сегодня ни Япония, ни Великобритания не находятся рядом с США», - заключил он.

М. Аббас отметил, что цель чрезвычайного саммита ОИС - оказать сопротивление изменению нынешнего статуса Иерусалима:

«США не считается с международным правом, и мы находимся здесь для того, чтобы выразить протест против этого. Иерусалим будет столицей Палестины. Без Иерусалима бессмысленно говорить о мире, обсуждениях. Если Иерусалим не будет у Палестины, не будет и стабильности. Я призываю всех мусульман защищать святые места. Освобождение арабских земель в Ливане входит в наше справедливое требование».

Он подчеркнул, что они будут защищать столицу Палестинского государства Иерусалим:

«Решение и инструкция президента Дональда Трампа противоречит международному праву и, в частности, резолюции ООН. США потеряла право на посредничество в мирных переговорах. Мы не признаем посредничество США. Мы хотим, чтобы вы поддержали это наше решение».

A.M.