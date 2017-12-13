Восточный Иерусалим объявлен столицей Палестины – ОИС

2017-12-13 17:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Согласно резолюции принятой по итогам состоявшегося в Стамбуле саммита Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Восточный Иерусалим объявлен столицей Палестины, сообщают в среду турецкие СМИ.

Согласно сообщению, такое решение было принято по итогам саммита ОИС, состоявшегося сегодня в Стамбуле.

Согласно сообщению, ОИС также призывает все страны осудить принятое США решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Напомним, что сегодня в Стамбуле проходит саммит ОИС по вопросу Иерусалима, в котором принимают участие главы государств стран-членов организации.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.