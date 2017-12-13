Абоненты Nar могут говорить по телефону бесплатно по выходным

2017-12-13 17:26 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В рамках кампании «Бонусные выходные» оператор мобильной связи Nar предоставляет абонентам возможность говорить друг с другом бесплатно по субботам и воскресеньям.

Для подключения к этой кампании абонентам не нужно вносить какую-либо дополнительную плату. Все что нужно сделать, чтобы присоединиться к кампании, это набрать код *777#88#YES на своем мобильном телефоне.

Абоненты Nar, потратившие как минимум 2 AZN на звонки в любых направлениях в течение рабочих дней, смогут воспользоваться преимуществами «Бонусные выходные». Кампания продлится в течение двух недель и подойдет к концу 24 декабря.

Абоненты, принимающие участие в кампании смогут с легкостью узнать сумму, потраченную на звонки в течение недели, набрав код *777#87#YES на своем мобильном телефоне. В соответствии с политикой справедливого использования, в рамках кампании «Бонусные выходные» абонентам будет предоставлено 500 минут (более 8 часов) для бесплатных звонков по субботам и воскресеньям. Нужно отметить, что абоненты могут также воспользоваться преимуществами технологии HD voice, при условии, что используемый мобильный телефон поддерживает стандарт 3G. Технология HD voice, недавно представленная оператором Nar, позволяет обеспечить подавление посторонних шумов и более чистую передачу звука во время звонков.