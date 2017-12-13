Предупреждение от Минздрава: В аптеках продаются поддельные капли для глаз – ФОТО

2017-12-13 13:35 | www.oxu.az | 4
На основе обращения в Центр аналитической экспертизы Минздрава сотрудники структуры провели анализ подлинности глазных капель «OKSIAM-B» производства турецкой компании Universe Pharma İlac.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, в ходе проверки было установлено, что указанная продукция неизвестного происхождения является подделкой.
В лаборатории проверки качества лекарственных препаратов Центра аналитической экспертизы была взята проба глазных капель «OKSIAM-B» и проведена физико-химическая и микробиологическая экспертиза. В результате экспертизы было установлено, что количество ингредиентов в составе пробы было ниже указанных показателей, действующее вещество ситиколин и вовсе отсутствует, показатели «pH» близки к щелочной среде, низкий уровень плотности, а также, что проба не стерильна.
Нестерильность офтальмологических лекарственных препаратов неприемлема. В результате, проба оказалась некачественной, неэффективной, негодной и опасной для человеческого здоровья.
Учитывая все это, с целью обеспечения населения безопасными лекарственными препаратами были запрещены импорт, продажа и использование врачами-офтальмологами указанной поддельной продукции неизвестного происхождения. Оптовым и розничным фармацевтическим предприятиям было сделано предупреждение в связи с изъятием этой продукции.
A.M.