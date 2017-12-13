Задержан укравший 400 тысяч манатов из банкоматов

2017-12-13 13:50 | www.oxu.az | 4

Раскрыты другие преступные действия лица, задержанного по подозрению в краже из банкомата в Баку 40 тысяч манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате оперативных мероприятий, проведенных в связи с уголовным делом жителя Имишлинского района, ранее судимого Орхана Ахмедова, арестованного в связи с кражей из банкомата на территории Хазарского района столицы 40 тысяч манатов, было установлено, что он совершил кражи из банкоматов, установленных в лагере для вынужденных переселенцев в Билясуваре, на территории поселка Гаджи Гахраманлы города Ширван и на территории поселка Сарван. Общая сумма денег, украденных из этих банкоматов, составила 345 тысяч манатов. Кроме того было установлено, что он также украл 10 тысяч 500 манатов из банкомата в селе Газыгумлаг Уджарского района.

Э.Ш.

