Женщинам-офицерам выдадут брюки в качестве военной формы

2017-12-13 13:59 | www.oxu.az | 4

Женщинам-офицерам Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу выдадут брюки в качестве военной формы.

Как сообщает Oxu.Az, в связи с этим Кабинет министров внес изменение в решение «Об утверждении норм обеспечения военной формой и принадлежностями военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу».

До сих пор женщины-офицеры высшего ранга каждые два года снабжались комплектом военной формы, состоящей из зимнего кителя и юбки темного оливкового цвета и ремнями. Согласно изменениям, женщинам выдадут и брюки. Внесено изменение и в нормы обеспечения военной формой и принадлежностями женщин-офицеров, прапорщиков и военнослужащих с продолженным сроком действительной службы. Изменение одинакового содержания внесено и в этот раздел.

A.M.