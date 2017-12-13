В Казахстане выросли объемы речных грузоперевозок

2017-12-13 17:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В 2017 году речным транспортом по внутренним водным путям Казахстана перевезено порядка 1,5 миллиона тонн грузов, что на 16 процентов больше показателя 2016 года, сообщает в среду сайт министерства по инвестициям и развитию республики.

Сообщается, что из этого объема на Россию пришлось 350 тысяч тонн грузов.

Наращивания объема грузоперевозок удалось достичь во многом благодаря своевременной реализации мероприятий по созданию условий для безопасного судоходства.

Так, реализованы меры по выставлению и содержанию 3 812 знаков навигационной обстановки; дноуглублению (3 245 тысяч кубометров, в том числе 500 тысяч кубометров на Урало-Каспийском судоходном канале); выправлению (55 тысяч кубометров); дноочищению (10,7 тысячи тонн); содержанию и ремонту трех судоходных шлюзов и другие работы. Транспортные происшествия, связанные с обеспечением безопасности, в навигацию 2017 года не зарегистрированы.