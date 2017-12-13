Кремль не поддержал Эрдогана по статусу Иерусалима

2017-12-13 14:10 | www.oxu.az | 3

"Позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении палестино-израильского конфликта известна Москве, и она не совпадает с российской".

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем эту позицию, она в данном случае не совпадает с нашей позицией. Позиция России по Иерусалиму, по ближневосточному урегулированию очень хорошо известна", - отметил Песков.

На вопрос, считает ли Россия такую позицию полезной с точки зрения палестино-израильского урегулирования, Песков ответил: "Мне нечего добавить к сказанному".

Отметим, что Эрдоган, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, предложил объявить Иерусалим столицей Палестины в ответ на признание США этого города столицей Израиля.

Н.О.