Москва намерена обсудить разморозку связей с Лондоном в ходе визита Джонсона

2017-12-13 17:37 | www.trend.az | 3

Москва рассчитывает обсудить комплексное размораживание двустороннего сотрудничества с Лондоном в ходе ожидаемого до конца года визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в РФ. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"В ходе переговоров планируем обсудить состояние и перспективы российско-британских отношений, фокусируясь на задачах их нормализации через взаимоуважительный и равноправный диалог, который не должен быть отягощен искусственными увязками или оговорками, - сказала она. - Исходим из необходимости комплексного размораживания работы основных механизмов двустороннего сотрудничества и всего объема межведомственных связей. Планируем предметно обсудить с главой Форин-офиса возможные модальности такой работы".

При этом Захарова подчеркнула, что Москва считает недостаточным вести избирательный диалог по ряду вопросов, представляющих интерес лишь для Лондона. "Это не соответствует ни потенциалу двусторонних отношений, ни нашим потребностям", - указала дипломат.