Президент Ильхам Алиев: Решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля и перенос посольства в этот город вызывает большую обеспокоенность (версия 4)

2017-12-13 17:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Решение Президента США о признании Иерусалима столицей Израиля, противоречащее международному праву и резолюции Совета безопасности ООН, и перенос посольства США в этот город вызывают у нас большую обеспокоенность.

Об этом в среду сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на чрезвычайном саммите ОИС по вопросу Иерусалима в Стамбуле.

"Это решение может негативно отразиться на деле справедливого и всестороннего урегулирования палестино-израильского конфликта, привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке. Считаем, что США должны пересмотреть это решение", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан поддерживает последовательное урегулирование палестино-израильского конфликта мирным путем на основе принципа двух государств со столицей Государства Палестина в Восточном Иерусалиме.

"Несколько лет назад с целью оказания помощи Палестинскому государству Азербайджан провел донорскую конференцию в поддержку учредительной конференции Сети исламской финансовой безопасности и развития города Иерусалим. В июле 2017 года в Азербайджане при участии Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, офиса по координации гуманитарных вопросов ООН, ОИС и различных неправительственных организаций и организаций гражданского общества состоялась международная конференция, посвященная вопросу Иерусалима. На конференции была принята декларация, осуждающая оккупацию Восточного Иерусалима и ограничения, примененные к тем, кто совершает богослужение в мечети Аль-Акса. Как всегда, мы и сегодня также рядом с народом Палестины", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан вносит большой вклад в дело исламской солидарности, является активным членом Организации исламского сотрудничества.

"По инициативе Азербайджана были созданы Молодежный форум ОИС, Центр труда ОИС и Ассоциация журналистов государств-членов ОИС. 2017 год объявлен в Азербайджане "Годом исламской солидарности". Азербайджан входит в числе передовых стран, ведущих активную борьбу против исламофобии. В 2017 году в Азербайджане были проведены IV Игры исламской солидарности. Этот грандиозный праздник спорта, дружбы, братства в очередной раз продемонстрировал миру, что ислам - религия мира, милосердия, равенства. Другой возможностью укрепить сотрудничество и взаимную поддержку станет международная конференция в связи с "Годом исламской солидарности", которая пройдет в Баку в этом месяце", - сказал глава государства.

Пользуясь возможностью, глава государства выразил свою признательность ОИС, ее членам и мусульманским обществам мира за справедливую поддержку, оказанную Азербайджану в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Более 20 лет Армения оккупирует 20 процентов земель Азербайджана, включая Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов. Нагорный Карабах - исконная и историческая земля Азербайджана. В результате агрессии Армении более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Оккупированные территории подверглись полной этнической чистке и были разграблены», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Армения уничтожила все культурные памятники, включая мечети и исламские памятники.

«Наряду с этим Армения хочет наладить дружественные отношения с различными мусульманскими государствами. Это самое большое лицемерие. Мусульмане мира должны знать, что разрушающая священные мечети Армения не может быть другом мусульманских стран», - заявил глава государства.

Президент Азербайджана напомнил, что в 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий.

«Однако Армения отказывается их выполнять. Организация исламского сотрудничества и другие международные организации приняли аналогичные решения и резолюции. Азербайджан никогда не смирится с армянской оккупацией, урегулирование конфликта должно быть только и только в рамках международно признанных границ, территориальной целостности Азербайджана», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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