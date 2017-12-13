CinemaPlus показал фильм "Виктория и Абдул" за три дня до мировой премьеры (ВИДЕО, ФОТО)

2017-12-13 17:44 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus в Торговом центре 28 Mall, 11 декабря за три дня до мировой премьеры прошел показ невероятно красивой и трогательной исторической драмы «Виктория и Абдул», основанной на реальных событиях, сообщает Trend Life.

Безупречно подобранные костюмы и грим, сценические декорации и актерское мастерство, яркие эффекты, четко выстроенная сюжетная линия с отличной работой музыкантов и операторов заставляют перенестись в Великобританию.

Сценарий фильма был написан Ли Холлом по мотивам книги журналистки Шрабани Босу «Виктория и Абдул: Реальная история приближенного королевы». Режиссер картины Стивен Фрирз. Джуди Денч сыграла очаровательную королеву Викторию с весьма сильным характером. Роль молодого индуса – мусульманина исполнил Али Фазал.

Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, из ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека, при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а их отношения с королевой обсуждали не только в Англии, но и во всем мире.