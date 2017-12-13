АБР выделил кредит для модернизации выработки электроэнергии в Узбекистане

2017-12-13 17:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил заём на сумму 450 миллионов долларов в целях установки дополнительного энергогенерирующего оборудования мощностью от 850 до 950 МВт на Талимарджанской теплоэлектростанции (ТЭС) в Узбекистане с использованием технологий комбинированного цикла, что будет способствовать повышению энергоэффективности выработки электроэнергии и укреплению энергетической безопасности Узбекистана.

В настоящее время доля энергетического сектора в ВВП республики составляет 10 процентов и около 25 процентов от общего объема экспорта страны. Однако спрос на электроэнергию в стране растет в сравнении с имеющимися мощностями, и ожидается, что к 2020 году достигнет около 14,600 ГВт/час.

В рамках проекта предусматривается расширение мощности Талимарджанской ТЭС путем установки дополнительных парогазовых турбин комбинированного цикла с выработкой теплоэнергии. Кроме того, дополнительные турбины позволят увеличить общую мощность Талимарджанской ТЭС до 2,600 МВт и повысить теплоэффективность с 48 процентов до 52 процентов.

Финансирование АБР является продолжением предыдущего содействия энергетическому сектору Узбекистана, когда в августе 2017 года была введена в эксплуатацию парогазовая установка комбинированного цикла мощностью 900 МВт на Талимарджанской ТЭС.