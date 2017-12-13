Кыргызстан твердо намерен укреплять и развивать братские отношения с Узбекистаном

2017-12-13 17:48 | www.trend.az | 5

Кыргызстан твердо намерен укреплять и развивать братские отношения с Узбекистаном. Об этом во время встречи в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым заявил глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, который находится с официальным визитом в Узбекистане, передает КНИА «Кабар».

В ходе встречи Мирзиеев поздравил Жээнбекова с победой на президентских выборах и пожелал всего самого наилучшего, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Жээнбеков поблагодарил своего узбекского коллегу за приглашение посетить Узбекистан с официальным визитом.