Центр Barama представил Азербайджан на саммите "Seedstars" Юго-Восточной Европы (ФОТО)

2017-12-13 17:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства Barama Azercell Teleсom при поддержке PASHA Bank представил Азербайджан на саммите "Seedstars" Юго-Восточной Европы. Глава Центра Barama Azercell, Имран Багиров, принял участие в международной конференции, проводимой в столице Украины, Киеве, в качестве посла Seedstars World.

Помимо Имрана Багирова, в работе форума принял участие проект «Wake Me up», который будет представлять нашу страну на саммите «Seedstars», который состоится в Швейцарии в апреле 2018 года. Имран Багиров провел встречи с представителями стартапов из Казахстана, Молдовы и Грузии, которые также принимали участие в саммите, и выступил с подробным докладом о деятельности Центра Инноваций и Предпринимательства «Barama», а также рассказал об азербайджанских стартапах. Стоит отметить, что этот саммит объединяет ведущих представителей, действующих в сфере инноваций и технологий. В трехдневном саммите «Seedstars» Юго-Восточной Европы приняли участие более 600 представителей, которые выступили со своими проектами. В ходе панельных обсуждений, проводимых в рамках мероприятия, стартапы, действующие в регионе, провели обсуждения по различным темам и идеям.

Для информации сообщим, что лидер телекоммуникационной сферы Азербайджана, Azercell Telecom, тесно сотрудничает со швейцарской компанией «Seedstars».

Центр инноваций и предпринимательства Barama является проектом, созданным в 2009 году компанией Azercell с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. Центр «Barama», поддерживая новые начинания – стартапы и проекты, действующие в основном в области информационных технологий, способствует их превращению в независимо функционирующие компании.