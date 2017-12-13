В Грузии с крупной партией героина задержан гражданин Азербайджана

2017-12-13 15:08 | www.oxu.az | 3

Сотрудники министерства внутренних дел (МВД) Грузии задержали гражданина Азербайджана с крупной партией наркотиков.

Как сообщает местное бюро Oxu.Az со ссылкой на МВД Грузии, у задержанного в Марнеули гражданина П.К. (1977 г.р.) в двух свертках было изъято 11,607 грамм наркотических средств, в том числе 6,07 грамм героина.

Во время задержания мужчина находился под воздействием наркотических средств. Он признал свою вину.

Гражданин Азербайджана может быть осужден на срок от 8 до 20 лет, либо на пожизненный срок.

Н.О.