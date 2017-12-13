Всемирный банк прекратит финансовую поддержку геологоразведки нефти и газа

2017-12-13 17:53 | www.trend.az | 4

Всемирный банк (ВБ) объявил о прекращении финансовой поддержки геологоразведки нефтяных и газовых месторождений после 2019 года из-за растущей угрозы, связанной с изменениями климата, говорится в сообщении ВБ, распространенном на конференции One Planet Summit в Париже, передает агентство Интерфакс.

В настоящее время кредиты ВБ для нефтегазовой отрасли развивающихся стран составляют 1-2% от кредитного портфеля, общий объем которого превышает $280 млрд.

В исключительных обстоятельствах банк может рассмотреть возможность кредитования нефтегазовых проектов в беднейших странах, если такая поддержка позволит малообеспеченным слоям населения получить доступ к электроэнергии, а сами проекты не будут противоречить Парижскому соглашению о климате 2015 года.

В 2010 году ВБ перестал кредитовать угольные ТЭС и связанные с ними проекты.