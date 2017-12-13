В Международном центре мугама отметят юбилей музыкальной школы имени Бюльбюля

2017-12-13 18:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 18 декабря в 19:00 состоится концерт, посвященный 90-летнему юбилею Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра мугама.

Вечер пройдет в рамках серии мероприятий, проводимых в честь юбилея школы. В программе педагоги и учащиеся отделения духовых инструментов школы исполнят сочинения азербайджанских и европейских композиторов.

Отметим, что мероприятие – совместный проект Международного центра мугама и Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.