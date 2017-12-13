Налбандян: Весну 2018 года встретим без армяно-турецких протоколов

2017-12-13 15:39 | www.oxu.az | 3

"Весну 2018 года мы встретим без армяно-турецких протоколов".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на news.am, об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая в МИД Греции в рамках визита в Афины.

"Уверен, что вас заинтересуют наш подход к отношениям с Турцией. Как вы знаете, по инициативе президента Армении был начат процесс нормализации отношений с Турцией, который привел к подписанию протоколов в октябре 2009 года в Цюрихе. Тем не менее, по сей день эти документы не ратифицированы, так как Турция выдвинула необоснованные условия, противоречащие букве и духу Протоколов. Эти документы не могут оставаться вечными заложниками, и потому президент Армении в сентябре с трибуны ГА ООН заявил, что Армения аннулирует протоколы, поскольку отсутствует какой-либо прогресс в их реализации, и мы весну 2018 года встретим без этих Протоколов», - заявил Налбандян.

Н.О.