Концерт в рамках проекта "Мугам и духовность"

2017-12-13 18:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 25 декабря в 19:00 состоится очередной концерт в рамках проекта "Muğam və mənəviyyat" ("Мугам и духовность"), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра мугама.

Проект реализуется Международным центром мугама и телеканалом Mədəniyyət ("Кильтура"). Концертная программа называется "Hümayun".

На вечере выступит народная артистка Гюльянаг Мамедова, заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Эхтирам Гусейнов, известные ханенде Камила Набиева, Фарамаз Гярмруди.

Ханенде выступят в сопровождении инструментального ансамбля "Könül", художественным руководителем которого является народный артист, исполнитель на таре Алиага Садиев. Музыканты ансамбля – заслуженные артисты Эльшан Мансуров (кяманча), Ширзад Фаталиев (балабан), Кямран Керимов (нагара), а также Хусамеддин Азизов (нагара), Галиб Гашимов (тар), Фарид Бабаев (кяманча).