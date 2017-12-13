США больше не являются посредником в переговорах между Палестиной и Израилем - Эрдоган

2017-12-13 18:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - США больше не являются посредником в переговорах между Палестиной и Израилем, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Иерусалиму, который прошел в Стамбуле, сообщают в среду местные СМИ.

По словам Эрдогана, США, признав Иерусалим столицей Израиля, четко заявили о своей позиции в этом вопросе и перестали быть нейтральным посредником.

От также отметил, что ОИС выполнила историческую миссию, так как эта организация была создана для решения палестинской проблемы.

Напомним, что сегодня в Стамбуле прошел саммит ОИС по вопросу Иерусалима, в котором приняли участие главы государств стран-членов организации.

Согласно резолюции, принятой по итогам саммита, Восточный Иерусалим объявлен столицей Палестины.

ОИС также призывает все страны осудить принятое США решение признать Иерусалим столицей Израиля.