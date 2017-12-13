Состоялись выборы руководителей двух институтов Академии наук Азербайджана

2017-12-13 18:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Состоялись выборы директоров двух институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

На проведенном в среду общем собрании отделения биологических и медицинских наук НАНА путем тайного голосования были проведены выборы на должность директоров Института ботаники и Института дендрологии.

Академик Валида Ализаде была избрана на должность директора Института ботаники, член-корреспондент НАНА Тофик Мамедов - директора Института дендрологии. Было принято решение о представлении результатов выборов в Президиум НАНА.