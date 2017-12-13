Участие Президента Ильхама Алиева в саммите ОИС показывает, что Азербайджан - один из самых активных членов исламского мира - депутат

2017-12-13 18:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Участие Президента Ильхама Алиева в чрезвычайном саммите ОИС по вопросу Иерусалима в Стамбуле показывает, что Азербайджан - один из самых активных членов исламского мира, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

По его словам, внимание привлекает то, что глава государства подчеркнул важность решения вопроса Иерусалима на основе норм международного права и решений, принятых по этому вопросу международными организациями.

«Вопрос Иерусалима чрезвычайно сложный, и Азербайджан выразил свою конкретную позицию. В то же время до внимания участников встречи было доведено, что 2017 год был объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности» и в стране прошли IV Игры исламской солидарности, что показывает, насколько Азербайджан привержен исламским ценностям», - сказал депутат.

Мирзазаде сказал, что Азербайджан столкнулся с проблемой территориальной целостности.

«Продолжающаяся оккупация азербайджанских земель Арменией, ее нежелание положить конец агрессии является одним из беспокоящих вопросов на международной арене. Президент Ильхам Алиев довел этот вопрос до внимания участников заседания. Участие и выступление Президента Ильхама Алиева на мероприятии говорит о высоком авторитете Азербайджана», - сказал парламентарий.

Отметим, что 13 декабря по инициативе действующего председателя ОИС в Стамбуле был проведен чрезвычайный саммит по вопросу Иерусалима.

По приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в саммите.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.