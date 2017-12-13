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Эльмар Мамедъяров: Касательно переговоров по Нагорному Карабаху все прояснится в течение месяца

2017-12-13 16:48 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров дал интервью сайту news.az.

Oxu.Az представляет читателям данное интервью: 

- Ваш армянский коллега на встрече в Вене заявил, что азербайджанская сторона не присоединилась к заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. 

- Звучит очень странно. Так же, как и я, министр иностранных дел Армении постарался внести определенные изменения в заявление сопредседателей, но затем и он отказался от того, чтобы Армения примкнула к этому заявлению. После Женевской встречи, проведенной в октябре этого года на уровне глав государств, именно армянская сторона выступила с комментариями, противоречащими духу и сути имеющихся переговоров, предложениям, озвученным за столом переговоров.  

После Венской встречи было достигнуто соглашение о том, что в середине января будущего года на уровне министров иностранных дел будут продолжены интенсивные, конкретные и субстантивные переговоры по решению конфликта. Через месяц мы увидим, насколько серьезно Армения участвует в переговорах и вследствие этого станет ясно, в каком направлении нам следует двигаться. 

Всей международной общественности понятно, что вооружённые силы Армении должны покинуть оккупированные территории Азербайджана, как того требуют соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. 

Э.Ш. 

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